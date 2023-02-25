السبت 25 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، بجانب الجماهير المصرية لمتابعة نجمنا محمد صلاح، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من المسابقة.

 

موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 

من المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، في الساعة العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، وفي الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب "سيلهرست بارك".

 

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ستُذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

 

ويسعى فريق ليفربول، تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، لمواصلة صحوته الأخيرة وتحقيق المزيد من الانتصارات، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ومحاولة اقتحام المربع الذهبي المؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في النسخة القادمة.

ويخوض فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، مباراة اليوم وسط معنويات منخفضة إلى حد كبير، بعدما خسر أمام ريال مدريد بنتيجة 2-5، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولكن على الصعيد المحلي، فقد حقق ليفربول فوزين متتاليين، أمام كلًا من إيفرتون ونيوكاسل يونايتد بنتيجة 2-0 في المواجهتين، ضمن منافسات آخر جولتين من الدوري الإنجليزي.

 

في المقابل، يرغب فريق كريستال بالاس، تحت قيادة المدرب السنغالي باتريك فييرا، في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسن موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق كريستال بالاس هذا اللقاء وسط معنويات منخفضة، بعدما وقع في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أمام كلًا من برايتون وبرينتفورد في الجولتين الماضيتين من بطولة الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل الجولة 25

ويتواجد فريق كريستال بالاس حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة.

بينما يتواجد فريق ليفربول حاليًا في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، خلف برايتون صاحب المركز السابع بفارق الأهداف فقط.

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