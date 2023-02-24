جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل الجولة 25

تنطلق مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الجمعة، وعلى مدار ثلاثة أيام تقام مباريات الجولة.

وقبل بداية الجولة 25 سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 24 جولة من المسابقة خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 23 مباراة خاضها، واستطاع تحقيق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى ثلاث خسائر.

وفي المركز الثاني يأتي فريق مانشستر سيتي برصيد 52 نقطة من 24 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى أربع هزائم.

أما فريق ليفربول الذي يحترف في صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح فيحتل المركز الثامن بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 7 هزائم، متساويًا مع فريق برايتون الذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 25

1 - آرسنال 54 نقطة.

2 - مانشستر سيتي 52 نقطة.

3 - مانشستر يونايتد 49 نقطة.

4 - توتنهام 42 نقطة.

5 - نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

6 - فولهام 38 نقطة.

7 - برايتون 35 نقطة.

8 - ليفربول 35 نقطة.

9 - برينتفورد 35 نقطة.

10 - تشيلسي 31 نقطة.

11 - أستون فيلا 28 نقطة.

12 - كريستال بالاس 26 نقطة.

13 - نوتينجهام فورست 25 نقطة.

14 - ليستر سيتي 24 نقطة.

15 - وولفرهامبتون 23 نقطة.

16 - إيفرتون 21 نقطة.

17 - بورنموث 21 نقطة.

18 - وست هام يونايتد 20 نقطة.

19 - ليدز يونايتد 19 نقطة.

20 - ساوثهامتون 18 نقطة.