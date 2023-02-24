الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل الجولة 25

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تنطلق مباريات الجولة 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، اليوم الجمعة، وعلى مدار ثلاثة أيام تقام مباريات الجولة.

وقبل بداية الجولة 25 سنتعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد مرور 24 جولة من المسابقة خلال الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 54 نقطة من 23 مباراة خاضها، واستطاع تحقيق الفوز في 17 مباراة، وتعادل في ثلاث مباريات، وتلقى ثلاث خسائر.

وفي المركز الثاني يأتي فريق مانشستر سيتي برصيد  52 نقطة من 24  مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 4 مباريات، وتلقى أربع هزائم.

أما فريق ليفربول الذي يحترف في صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح فيحتل المركز الثامن بجدول ترتيب جدول الدوري برصيد 35 نقطة بعدما خاض 22 مباراة، فاز في 10 مباريات، وتعادل في 5 مباريات، وتلقى 7 هزائم، متساويًا مع فريق برايتون الذي تفوق عليه بفارق الأهداف.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 25

1 -  آرسنال  54 نقطة.

2 -  مانشستر سيتي 52 نقطة.

3 - مانشستر يونايتد 49 نقطة.

4 -  توتنهام 42 نقطة.

5 -  نيوكاسل يونايتد 41 نقطة.

6 - فولهام 38 نقطة.

7 - برايتون  35 نقطة.

8 - ليفربول 35 نقطة.

9 -   برينتفورد 35 نقطة.

10 - تشيلسي 31 نقطة.

11 -  أستون فيلا 28 نقطة.

12 -  كريستال بالاس 26 نقطة.
13 - نوتينجهام فورست 25 نقطة.

14 - ليستر سيتي 24 نقطة.

15 - وولفرهامبتون 23 نقطة.

16 -  إيفرتون  21 نقطة.

17 - بورنموث 21 نقطة.

18 -  وست هام يونايتد 20 نقطة.

19 -  ليدز يونايتد 19 نقطة.

20 -  ساوثهامتون 18 نقطة.

الدورى الانجليزى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي أرسنال الإنجليزي مانشستر سيتى ليفربول

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

رابط حجز مواعيد الكشف الطبى لذوى الإعاقة وفقا للقانون الجديد

جدول ترتيب الدورى الإنجليزى قبل الجولة 25

زلزال بقوة 4 ريختر يهز شمال مصر

طردها أخوها من المنزل بسبب الفن.. «الدوم» يستعرض مسيرة الفنانة سناء جميل

«عمقه 10 كيلومترات».. البحوث الفلكية تصدر بيانًا رسميًا بشأن زلزال شمال السويس

هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى