ننشر لكم تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس فى الدوري الإنجليزي، حيث يحل فريق ليفربول الذي يلعب له نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفا ثقيلا على نظيره كريستال بالاس، على أرضية ملعب "سيلهرست بارك"، في إطار منافسات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2022/2023.

وتعرض فريق ليفربول يوم الثلاثاء الماضي، لهزيمة ثقيلة في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال اوروبا من ضيفه ريال مدريد بنتيجة 5-2، على ملعب "أنفيلد".

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري

ويحتل فريق ليفربول قبل مباراة كريستال بالاس، المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، جمعها من 22 مباراة، بينما يأتي فريق كريستال بالاس، في المركز الثاني عشر برصيد 26 نقطة جمعها من 23 مباراة.

وفاز ليفربول على مضيفه نيوكاسيل يونايتد في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي، بهدفين دون رد، سجلهما كل من داروين نونيز وكودي جاكبو، في حين تعادل كريستال بالاس أمام مضيفه برينتفورد بهدف لكل منهما.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة كريستال بالاس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: بايتيتش، فابينيو، جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

تشكيل كريستال بالاس المتوقع لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: فنسينتي جايتا

الدفاع: تيريك ميتشل، كريس ريتشارد، مارك جيهي، ناثانيل كلاين.

خط الوسط: مايكل أوليز، اودسوني ادوارد، شيخ دوكوري

خط الهجوم: ويل هيوز، جيفري سكلوب، جوردان أيو.

موعد مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

وتنطلق مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022/2023، في تمام العاشرة إلا ربع مساء غد السبت بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الانجليزي

وسوف تذاع مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي عبر قناة belN Sports premium 1، الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي.

وكانت مواجهة الدور الأول، بين فريقي ليفربول وكريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم 2022/2023، قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم ويلفريد زاها بهدف في الدقيقة 32 للضيوف، قبل أن يدرك لويس دياز هدف التعادل للريدز في الدقيقة 61، وهي المباراة التي شهدت طرد داروين نونيز في الدقيقة 57 على ملعب “أنفيلد”.