مجموعة الأهلى.. القطن الكاميرونى يتقدم على الهلال فى الشوط الأول

أنهى فريق القطن الكاميروني الشوط الأول من مباراته أمام الهلال السوداني بالتقدم بهدف دون رد في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

سجل باشينت واسو هدف التقدم لصالح القطن في الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

وسيطر فريق القطن على مجريات أحداث الشوط الأول لكن بدون أي خطورة.

وكان الهلال قريبًا من التقدم في الدقيقة الثامنة بعد تسديدة من ديفيد أباجنا اصطدمت بالقائم الأيمن.

وتحسن أداء أصحاب الأرض في آخر ربع ساعة من عمر الشوط، حيث كان القطن قريبًا من التقدم في الدقيقة 31 بعد مقصية خطيرة من القطن، ولكن تصطدم بدفاعات الهلال.

وجاء الهدف في الدقيقة 43 عن طريق باشينت واسو بعد تسديدة في الشباك.

وجاء تشكيل الهلال السوداني كالتالي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

الدفاع: إيمورو إبراهيم – محمد أحمد إرنق – عثماني ضيوف – أطهر الطاهر.

الوسط: والي الدين خضر – أبو عاقلة عبد الله – ديفيد أباجنا – لامين جارجو.

الهجوم: محمد عبد الرحمن – ليليبو مكابي.

وتفوق الهلال في الجولة الماضية على الأهلي بفضل هدف ليليبو مكابي حاصدا أول 3 نقاط في مشواره بدور المجموعات.