إمالة الرأس وحركات العين الخادعة.. إشارات لغة جسد توضح الشخص الكاذب

لسوء الحظ لا توجد خدعة سحرية يمكنك استخدامها لمعرفة متى يكذب الشخص، ولكن إذا انتبهت لبعض أدلة لغة الجسد، يمكنك الاقتراب منها كثيرًا.

وفقاً لموقع “INSIDER” نوضح هذه العلامات حسب خبراء لغة الجسد.

فيما يلي 10 علامات تشير إلى أن شخصًا ما قد يكذب بناءً على لغة جسده فقط.

1. خروج عن لغة جسدهم الطبيعية

قضم الأظافر: إذا كان شخص ما يُظهر سلوكيات لا يظهرها عادةً - مثل قضم أظافره - فقد يكون هذا علامة حمراء.

كل شيء بدءًا من المصافحة إلى الطريقة التي يقف بها شخص ما يكشف عن هويته، وبعبارة أخرى ، عندما تحدد أساسًا لشخص ما ، فإنك تكتشف إشارات الخداع من خلال اكتشاف إشارات الحقيقة أولاً.

كل شخص لديه خط أساس لما هو معياره"، "بعض الناس يضبطون ملابسهم باستمرار، ويتململون، وهذا أمر طبيعي بالنسبة لهم. لذا فإن ما تبحث عنه هو التحول عن السلوك الطبيعي لشخص ما".

2. استخدام اليد غير المسيطرة للتأكيد على العبارات

التحدث باليدين: إذا قام شخص ما بالإيماء باليد الخاطئة ، فهذه ليست علامة رائعة.

إذا كنت تعرف شخصًا جيدًا، فيجب أن تعرف ما إذا كان أيمن أو أعسر، وإذا بدأوا في الإيماءات أو محاولة ترقيم عبارات قوية بيدهم غير المسيطرة، فقد يكذبون عليك.

3. حركات العين الخادعة

العيون الخادعة هي علامة واضحة على عدم الأمانة.

إحدى الطرق لمعرفة ما إذا كان شخص ما يكذب هي الانتباه إلى عيونهم - خاصةً إذا كانوا يحركون أعينهم كثيرًا أثناء محادثتك.

4. عدم الاستقرار في توازنهم

قد يكون اختلال التوازن قليلاً علامة على عدم الأمانة، علامة أخرى على أن شخصًا ما يمكن أن يكذب عليك هي إذا كان يتأرجح ذهابًا وإيابًا عندما يتحدث إليك.

فالتحول أو التأرجح يمكن أن يشير إلى أن شخصًا ما يشعر بفقدان التوازن، لذا يمكن أن يقفوا على قدم واحدة أو يزيد وزنهم بشكل ملحوظ على قدم واحدة ، لذا فهم غير متكافئين.

5. إمالة الرأس

إذا قام شخص ما بإمالة رأسه أثناء حديثه معك، فاحرص على الانتباه جيدًا لما يريد قوله.

6. حكة في الأنف

ثقب الأنف المثقوب: في بعض الأحيان، يمكن أن يخبرك الأنف بما تحتاج إلى معرفته، عندما نكون قلقين أو مخادعين فإن الشعيرات الدموية في أنفنا تتوسع قليلاً، بما يكفي لجعل أنفنا حكة"، “إذا لاحظت أن شخصًا ما يمرر يده إلى أنفه ويضرب عدة مرات ، فمن المحتمل أنه يكذب”.

7. كيف تشعرك لغة جسدهم

انتبه جيدًا لما تشعر به عندما يتحدث إليك شخص ما، قد يبدو الأمر غير منطقي ، لكن إحدى أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كان شخص ما يكذب عليك قد لا تكون مرتبطة بلغة جسده، بدلاً من ذلك، هذا هو ما تشعر به كلماتهم ولغة جسدهم.

استفد من مهاراتك في الملاحظة وثق بحدسك، إذا كنت تتذكر القيام بذلك ، فلن يتمكن سوى القليل من الكاذبين من خداعك.