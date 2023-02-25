وزير الرياضة: أرفض إقالة مجلس اتحاد الكرة بعد كل إخفاق

علّق أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على أداء منتخب الشباب تحت 20 عاما في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال في السابعة مساء اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

وقال أشرف صبحي في تصريحات تليفزيونية: "يجب أن يتم ضبط المناخ الرياضي في مصر، وهناك عوامل ضبط نعمل عليها، ونضع نصب أعيننا على تنظيم بطولات أكبر من كأس الأمم الأفريقية".

وأضاف "رحيل كارلوس كيروش كان خاطئًا، وقلنا هذا الأمر وقتها، لكن تعاقدنا مع مدير فني بسيرة ذاتية كبيرة مثل روي فيتوريا ورأيناه في مباراة بلجيكا، منتخب مصر لا يليق به أن يتأهل لكأس العالم 3 مرات في 88 سنة، لابد أن نتأهل إلى 2026 ونظهر بشكل جيد".

وواصل حديثه: "لا أرغب في تقييم اتحاد الكرة الوقت الراهن، هو مستمر حتى 2024 ومسؤوليته تطوير الكرة المصرية وليس إدارة المسابقات، لأن هذه هي مسؤولية الرابطة".

وأشار إلى أن منتخب الشباب لم يصل إلى مرحلة التطوير التي كان يتمناها، والمنتخب الأول يضم لاعبين جيدين لكن لا يوجد فريق متكامل وهذا تقييمي الشخصي ولذلك يجب أن يكون هناك تطوير".

وكشف "فيتوريا قال إن في بلده يوجد 15 منتخبًا قبل المنتخب الأول، ولابد من وضع معايير لاختيار مدربي المنتخبات المختلفة، وكوزارة للرياضة سيكون هناك رقابة من جانبنا على تلك المعايير".

