محمد بركات: فوز منتخب الشباب على السنغال ليس مستحيلاً

بعث محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، برسالة إلى لاعبي منتخب الشباب تحت 20 عامًا قبل المواجهة المرتقبة أمام السنغال في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويلتقي منتخب مصر مع السنغال مساء اليوم السبت على ستاد القاهرة، في مباراة لا بديل فيها بالنسبة للفراعنة سوى الفوز.

وقال بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في تصريحات عبر قناة "المحور" "منتخب السنغال قوي ولكن الفوز عليه ليس مستحيلًا، السنغال فازت على نيجيريا من الهجمة الأولى في اللقاء رغم سيطرة الأخير على مجريات الأمور".

وأضاف "منتخب الشباب أزمته الحقيقية في عدم استغلال الفرص التي تُسنح له، أتيحت لنا 3 أو 4 فرص مؤكدة في مواجهة نيجيريا تعاملنا معها برعونة وخوف".

وأكمل "منتخب السنغال جاء إلى مصر من أجل حصد كأس الأمم الإفريقية للشباب وليس التأهل وتخطي عقبة دور المجموعات فقط، أحببت هدوء محمود جابر في المؤتمر الصحفي، رغم بعض الانتقادات التي تعرض لها على مدار الساعات الأخيرة، منتخب السنغال متكامل، وهو الأقوى في البطولة مع جامبيا، لذلك مباراة الغد تحتاج إلى تركيز".

وواصل حديثه "متأكد من أن محمود جابر سيقوم بتغييرات في تشكيل منتخب مصر ضد السنغال وطريقة اللعب، هناك تغييرات خاصة على مستوى الخط الهجومي، على الجماهير أن تدعم منتخب الشباب لنهاية المشوار".

وأتم "الأخطاء الدفاعية كلفت منتخب الشباب أيضًا ويجب تدارك تلك الأخطاء".

وكان منتخب مصر قد سقط بهدف وحيد دون رد أمام نيجيريا في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثانية، بينما تعادل سلبيًا في المواجهة الأولى أمام موزمبيق.