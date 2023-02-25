مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-2-2023

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم.. يسعى الآلاف من عمال البناء معرفة سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-2-2023 عبر جوجل، لمعرفة ما يحتاجونه للبناء، وتشهد أسعار الحديد مع بدء شهر فبراير حالة من التذبذب في الانخفاض والارتفاع، وجاء ذلك عقب سلسلة ارتفاعات وصل فيها لمبلغ 30 ألف جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار في جميع البنوك ليتعدى مبلغ الـ30 جنيهًا.

سعر طن الحديد والأسمنت السبت 25-2-2023

وتستعرض “الدستور” لكم، أسعار الحديد والأسمنت، في تعاملات اليوم السبت، وذلك تسليم أرض مصنع.

وتنتج مصر حوالي قيمة 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وبمبلغ 4.5 مليون طن بليت، أما تستورد 3.5 مليون طن بليت، طبق بيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وتتم إضافة قيمة ستتراوح ما بين مبلغ 500 و1000 جنيها ضريبة قيمة مضافة وكرسوم نقل، على سعر الحديد ليصل للمستهلك، أما يكون بالنسبة للأسمنت فستتم إضافة ما بين مبلغ 100 و200 جنيه لكي يصل إلى المستهلك.

أسعار الحديد اليوم السبت

وسجل متوسط أسعار الحديد في شركة عز حوالي 28300 جنيه للطن، وسجلت أسعار حديد بشاي 28500 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر حديد سرحان مبلغ 26500 جنيه للطن الواحد، وسجل سعر حديد العتال اليوم 27500 جنيه للطن.

بينما سجل سعر الحديد اليوم السبت في المصريين 28300 جنيه للطن، وحديد الكومي 27000 جنيه للطن، وحديد المراكبي 27000 جنيه للطن، كما سجل العشري 27000 جنيه للطن، والمعادي 27000 جنيه.

كما سجل سعر الحديد اليوم السبت في مصر ستيل سعر 27000 جنيه للطن، وسجل حديد الداخلية سعر 28300 جنيه، وعطية سعر 27500 جنيه.

وسجل سعر طن الحديد بالأسواق للمصانع الاستثمارية ما بين 26000 و26200 جنيه، بينما وصل متوسط سعر طن الحديد بالمصانع المدرفلة إلى ما بين 26200 و26500 جنيه.

أسعار الأسمنت السبت

بينما سجل أسمنت المسلح، اليوم السبت مبلغ 1903 جنيهات في الطن الواحد، كما سجل أسمنت النصر 1875 جنيهًا للطن، والمعلم سجل 1860 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1840 جنيهًا.

وسجل أسمنت السويدي 1925 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت وادي النيل 1855 جنيهًا في الطن، وسجل أسمنت حلوان 1898 جنيهًا في الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت المخلوط ما بين 1370 و1410 جنيهات، بينما الأسمنت المقاوم سجل ما بين 1910 جنيهات و1970 جنيهًا، والأسمنت الأبيض ما بين 3300 جنيه و3150 جنيها.