سعر الدولار اليوم فى مصر السبت 25-2-2023 والعملات الأجنبية

ننشر سعر الدولار اليوم في مصر، حيث يحرص الكثير من المسافرين للمملكة العربية السعودية على معرفة سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25-2-2023 عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار اليوم وذلك أمام سعر الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة بمصر، وثبت السعر في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند مبلغ 30.48 للشراء، 30.58 جنيها للبيع، وبالبنك التجاري الدولي cib سجل قيمة 30.52 جنيها للشراء، ومبلغ 30.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصر السبت 25-2-2023

وببنك الإسكندرية، سجل حوالي 30.58 جنيها للشراء، ومبلغ 30.68 جنيها للبيع، أما قد سجل متوسط أسعار الصرف بالبنك المركزى المصرى عند مبلغ 30.57 جنيه للشراء، حوالي 30.68 جنيه للبيع.



ويقدم "الدستور"، أسعار الدولار والعملات فى كافة البنوك المصرية وفي السوق المصرفى، وستشمل تحديثا فوريًا لجميع الأسعار في حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار اليوم فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

30.57 جنيه للشراء.



30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

30.48 جنيه للشراء.



30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

30.48 جنيه للشراء.



30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

30.58 جنيه للشراء.



30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

30.58 جنيه للشراء.



30.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

30.63 جنيه للشراء.



30.68 جنيه للبيع.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم السبت

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 32.26 جنيه للشراء، 32.49 جنيه للبيع، وذلك وفقًا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم السبت

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 36.62 جنيه للشراء، 36.92 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى اليوم السبت

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 8.11 جنيه للشراء، و8.15 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت

استقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 96.08 جنيها للشراء، و99.75 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.