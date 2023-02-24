برلماني: المبادرات الرئاسية أحدثت طفرة شاملة في قطاع الصحة

قال النائب ناصر هديه، عضو مجلس النواب، إن الطفرة الشاملة التي يشهدها قطاع الصحة في مصر، تؤكد أنه أصبح أولوية رئيسية للدولة المصرية، وأن ما يتم من مبادرات رئاسية بالقطاع، يؤكد على الرغبة القوية في النهوض بالصحة، وتوفير منظومة صحية رائدة لملايين المصريين.

ونوه “هديه” في تصريح صحفي له اليوم الجمعة، إلى إعلان وزارة الصحة فحص 6 ملايين و212 ألف مواطن، ضمن المبادرة الرئاسية، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بالمجان، تحت شعار "100 مليون صحة"، منذ سبتمبر 2021 وحتى اليوم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى عمل آلاف الوحدات الصحية في المبادرة، والتي تنفذ من خلال 3601 وحدة رعاية أولية صحية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالخدمات التي تقدمها المبادرة وتتمثل في فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم "العشوائي والتراكمي"، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات توعوية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة.

واختتم النائب ناصر هديه، بالتأكيد على أن علاج ملايين المصريين، عبر المبادرة الرئاسية للكشف عن الأمراض المزمنة، تؤكد قوة الدولة المصرية وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، انطلاقا من رؤية شاملة للنهوض بالمواطن المصري.