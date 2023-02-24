الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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اللواء أشرف الخطيب: نقوم على رعاية 8 آلاف أسرة للشهداء والمصابين

اللواء أشرف الخطيب
اللواء أشرف الخطيب

قال اللواء أشرف الخطيب، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، إن المجلس يقوم على رعاية ما يقرب من 8 آلاف أسرة للشهداء والمصابين.

وأضاف “الخطيب” خلال لقائه ببرنامج “بصراحة”، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، عبر فضائية “الحياة”، أن عملية التواصل بين المجلس القومي وأسر الشهداء والمصابين، تجري من خلال قاعدة بيانات، وموقع على شبكة المعلومات يمتلكها المجلس.

وتابع: “يمتلك المجلس مقر حدمي، لتلبية احتياجات البعض إلى الخدمات التي تحتاج للتواصل البشري”.

وأكد “الخطيب” أنه يتم تنظيم رحلات شهرية لمواقع ثقافية، ورحلات ترفيهية ورحلات إلى متاحف، وبعض الرحلات قد تكون يوم واحد، وبعضها قد تكون مشتى أومصيف". 

وأوضح أنه تم إعداد رحلة إلى مرسى مطروح بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة ،كما يتم التجهيز حاليًا إلى رحلة إلى الأقصر وأسوان، لافتا صإلى أن كل هذه الخدمات مجانية وبدون أي مصروفات، وذلك اعترافا ًبفضل من ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.

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