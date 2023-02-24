رئيس مجلس النواب العراقي يستقبل نظيره الليبي لتعزيز التعاون المشترك

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الجمعة، تفاصيل استقبال رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى.

وبحسب بيان رسمي وفق وكالة الأنباء العراقية واع، أن الحلبوسي استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى في مطار بغداد الدولي، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وبحث أبرز المستجدات بينهما.

العراق وليبيا

خلال الفترة الماضية، عقدت منظمة «أوبك+»، في 5 سبتمبر المقبل، اجتماعها الدوري، الذي يضم الدول الأعضاء في المنظمة وروسيا، لمناقشة تخفيض إنتاج النفط لتحقيق التوازن في السوق العالمية، وذلك في ظل تراجع العقود الآجلة الدولية، في الأشهر الأخيرة، على حد وصف أعضاء المنظمة.

يأتي هذا في ظل تأييد دول مثل «العراق والجزائر وليبيا وكازاخستان وأذربيجان وفنزويلا والكونجو وغينيا الاستوائية» لتصريحات الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي قال: "أصبحت مجموعة (أوبك بلس) أكثر التزامًا ومرونة. كما أن لديها وسائل ضمن إطار آليات إعلان التعاون تُمكّنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد الأسواق، وتشمل هذه الوسائل إمكانية خفض الإنتاج في أي وقت، وبطرقٍ مختلفة، وهو ما أثبتتهُ مجموعة (أوبك بلس) مرارًا وبوضوح خلال عامي 2020 و2021".