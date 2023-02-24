الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إطلاق كوريا الشمالية 4 صواريخ.. مخاوف عالمية من اندلاع حرب نووية

حرب نووية
حرب نووية

لا تمر فترة زمنية إلا ويصدر من شبه الجزيرة الكورية ما يؤرق العالم، من دخول حرب جديدة إلى سجل الصراعات الكبرى.
ففي أحدث اختبار لتجاربها الصاروخية، أعلنت كوريا الشمالية إطلاق 4 صواريخ استراتيجية من طراز "كروز" من مقاطعة هانج يونج تجاه بحر اليابان وفقًا لـ"القاهرة الإخبارية".

وأوضحت "القاهرة الإخبارية" أن تلك الصواريخ قد اجتازت مسافة 2000 كم في مسارات دائرية، قبل أن تصيب أهدافها المحددة سلفًا بدقة دون تحديد لطبيعة تلك الأهداف.

- التجربة أظهرت بوضوح القدرات الحربية لقوة بيونج يانج النووية


وأشارت اللجنة العسكرية المركزية لكوريا الشمالية إلى أن التجربة أظهرت بوضوح القدرات الحربية لقوة بيونج يانج النووية، وعززت من قدرتها على شن هجوم نووي قاتل ضد ما وصفته بـ"القوة المعادية"، في خطوة صاحبتها تدريبات للقوات والتشكيلات العسكرية الأخرى على إطلاق النار دون استخدام الذخيرة الحية.
وتأتي أحدث تجارب بيونج يانج الصاروخية بعد اتهام السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بالتقاعس عن إدانة تجارب بيونج يانج الصاروخية ودعوتها للانخراط في العمل الدبلوماسي، وذلك في أعقاب إطلاق بيونج يانج صاروخ باليستي في أواخر هذا الأسبوع.
ودائمًا ما تدافع كوريا الشمالية عن إجراء تجاربها باتهام الولايات المتحدة الأمريكية القيام بتدريبات عسكرية مشتركة مع دول الجوار، والتي كان آخرها الأحد الماضي عندما أجرت واشنطن تدريبات جوية مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان.

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