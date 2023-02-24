ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتهريب بضائع خلال يوم

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 3 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2305 مخالفات مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.