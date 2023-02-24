الجمعة 24 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 9 قضايا هجرة غير شرعية وتهريب بضائع خلال يوم

هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية  فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 7 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب الأسلحة ومشتملاتها تم ضبط 3 قضايا، فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 2305 مخالفات مرورية متنوعة، فى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 260 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط 2 قضية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ إتخاذ الإجراءات القانونية المواد والأقراص الدوائية المخالفات المرورية تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية هجرة غير شرعية تهريب الأسلحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ جرائم الهجرة غير الشرعية

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وائل لطفي

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