اتفاقية بين «القابضة للبتروكيماويات وموبكو وسكاتك» النرويجية للتعاون في إنتاج الأمونيا الخضراء

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وسفيرة النرويج بالقاهرة هيلدا كليمتسدال، التوقيع على اتفاقية مشتركة بين كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، وشركة موبكو، وشركة سكاتك النرويجية للتعاون المشترك فى مجال تنفيذ المشروعات الخضراء التي تشمل إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقية تأتي تأكيداً لالتزام الدولة المصرية بتفعيل التعهدات والاتفاقيات الدولية فيما يخص الحد من التغيرات المناخية، وفي إطار التوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة من خلال تعزيز الاستثمارات والشراكات الدولية فى هذا المجال.

وأضاف "الملا"، أن الاتفاقية تتماشى مع رؤية الوزارة للتحول الطاقي، والسياسات المُتبعة للخفض التدريجي للانبعاثات وبما يخدم استراتيجية تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة.

وتُعد سكاتك شركة رائدة فى مجال حلول الطاقة الخضراء، وتمتلك خبرات بما يُمكن من إقامة مجمع جديد متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء لتلبية جانب من الاحتياجات المحلية والتصدير.

وقع الاتفاقية المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد صبحي رئيس شركة موبكو والسيد تيرييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، بحضور المدير الإقليمي للشركة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومدير تطوير الأعمال لشركة سكاتك، والمهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني.

