برنامج «الدوم» يرثى المتسابق الراحل على فايز بفيلم تسجيلى

رثى برنامج «الدوم» بكلمات مؤثرة قدمتها الإعلامية نهى درويش، خلال مسابقة التمثيل بالموسم الثاني، المتسابق «علي فايز» أحد نجوم الموسم الماضي، والذي وافته المنية بعد انتهاء الموسم، وذلك من خلال فيلم تسجيلي يجمع لقطات من المشاهد التي قدمها خلال البرنامج، وكلمات حب من زملائه أهدوها له.

وتشهد النسخة الثانية من برنامج «الدوم» توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة بالبرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج «الدوم» كان قد شهد إقبالًا شديدًا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من أن تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.