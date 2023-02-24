الجمعة 24 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

رد قوى من اتحاد الكرة على مجاملة محمود جابر بسبب صداقة نجله مع محمد صلاح

محمود جابر
محمود جابر

أدلى محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بتعليق حاسم حول حديث البعض عن تعيين محمود جابر لمنصب المدير الفني لمنتخب الشباب بناء على طلب محمد صلاح قائد المنتخب الأول ونجم ليفربول الإنجليزي لصداقته بعمر جابر لاعب الزمالك ونجل محمود جابر.

 

وقال بركات عبر برنامج “الريمونتادا”، بقناة “المحور”: "من المؤسف أن نسمع هذا الكلام، هل أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لاتحاد الكرة (راجل خفيف) كي يقوم بتعيين مدرب لمجرد صداقة نجله بصلاح؟".

وأضاف: "محمود جابر مدرب محترم ومن العيب الحديث في مثل هذه الأمور، والغريب أن هؤلاء يخرجون ويتحدثون عن دعمهم لمنتخب الشباب".

وتابع:" محمود جابر هو نفس المدرب الذي حقق نتائج طيبة في بطولة كأس العرب وكون جيلاً جديداً وظهر بصورة جيدة مع اعترافي بأن أداء منتخب الشباب في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً ليس جيداً".

وأشار إلى أن المنتخب أمامه 48 ساعة ويخوض مواجهة مصيرية وحاسمة أمام السنغال ومن الأفضل أن ينتظر الجميع حتى نهاية مباراة السنغال وتقديم دعم حقيقي وعدم إتباع سياسة التجريح ضد الجهاز الفني واللاعبين.

وواصل: "اتحاد الكرة لا يحاسب بالقطعة وبالمباراة، وما يحدث من نتائج سيتم تقييمه من جانب اتحاد الكرة ولكن هذا ليس وقت الحساب لأن البطولة مازالت مستمرة".

اتحاد الكرة محمود جابر اللاعب عمر جابر محمد صلاح منتخب الشباب

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