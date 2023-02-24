سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-2-2023 فى مصر

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم، وسجل على شاشات البنك المركزي المصري، للشراء 30.56 جنيه للشراء، و 30.66جنيه للبيع.

ورغم اتجاه البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة إلا أن سعر الدولار ارتفع عدة قروش خلال الأسابيع الماضية.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 24-2-2023 .

سعر الدولار اليوم في مصر الجمعة

• سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء 30.56 جنيه للشراء، و 30.66جنيه للبيع.

• سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.48 جنيه للشراء جنيه ، 30.58 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في بنك مصر جنيه للشراء 30.48 جنيه، 30.58 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 30.58 جنيه شراء ، 30.68 جنيه بيع.

• سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.



• الدولار في بنك كريدي اجريكول 30.58 جنيه للشراء، 30.68 جنيه للبيع.

• الدولار في بنك أبو ظبي التجاري 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.

• الدولار في بنك سايب 30.58 جنيه للشراء مقابل 30.68 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في بنك الإستثمار العربي 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.



• سعر الدولار في بنك المشرق 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في بنك البركة 30.58 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 30.63 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في ميد بنك 30.60 جنيه للشراء ، 30.68 جنيه للبيع.



أسعار العملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي: 30.5680جنيه للشراء، و 30.6649 جنيه للبيع .

سعر اليورو : 32.4174 جنيه للشراء، 32.5262جنيه للبيع .

سعر الجنيه الإسترلينى : 36.7764جنيه للشراء، و 36.9052 جنيه للبيع .

سعر الفرنك السويسرى : 32.801 جنيه للشراء ، و 32.9093 جنيه للبيع .

100 ين يابانى : 22.6413 جنيه للشراء ، و 22.7181 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودى : 8.1469جنيه للشراء ، و 8.1732 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى : 99.5927جنيه للشراء ، و 99.9474 جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي : 8.3221جنيه للشراء ، و 8.3492 جنيه للبيع .

سعر اليوان الصينى : 4.4309جنيه للشراء ، و 4.4461 جنيه للبيع .

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