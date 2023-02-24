أحمد صلاح حسنى يمازح طارق السيد فى «كابيتانو»: «مكنش بيرفعلى الكرة فى المنتخب»

مازح أحمد صلاح حسني، أثناء حلوله ضيفًا في حلقة اليوم من برنامج «كابيتانو مصر» الكابتن طارق السيد مدرب فريق حمادة إمام، قائلًا: «مكنش بيرفعلي الكرة وإحنا في المنتخب علشان عاوز لاعبية الزمالك هي اللي تجيب الجول».

ليرد عليه طارق السيد: «هو كان في حد ساعتها من الزمالك في المنتخب؟».

ووجه أحمد صلاح حسني رسالة لمواهب كابيتانو مصر قائلًا: «أنا متابع جيد جدًا لبرنامج كابيتانو مصر، ومبسوط جدًا بالمواهب».

وتابع: «مش عاوزك تخاف من أي موقف تتحط فيه سواء كسبت أو خسرت، والفرصة في الكرة بتيجي وأنت مش عامل حسابك، بس لازم تكون جاهز دائمًا».

ويخوض اليوم مواهب «كابيتانو مصر» مباراة بين فريقي كابتن حمادة إمام بقيادة كابتن طارق السيد، وفريق الكابتن محمد عبدالوهاب، بقيادة كابتن سارة حسانين.