تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أيام، حيث تراجع سعر الذهب عيار ٢١ إلى ١٦٨٥جنيهًا، بعد أن تجاوز مستوى ١٧٠٠ جنيه، لعدة أسابيع.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه حتى تجاوزت لعدة شهور مستوى ١٨٠٠ جنيه، ثم بدأت في التراجع.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-2-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24: بيع 1,914 جنيه، و الشراء 1,926 جنيه .

الذهب عيار 22: بيع 1,755 جنيه ، و للشراء 1,765 جنيه .

الذهب عيار 21: بيع 1,675 جنيه ، و للشراء 1,685 جنيه .

الذهب عيار 18: بيع 1,436 جنيه ، وللشراء 1,444 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1,117 جنيه ، وللشراء 1,123 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 957 جنيه ، وللشراء 963 جنيه.

الأونصة: بيع 59,534 جنيه ، وللشراء 59,890 جنيه .

الجنيه الذهب : بيع 13,400 جنيه ، وللشراء 13,480 جنيه .

الكيلو الذهب : بيع 1,914,286 جنيه ، وللشراء 1,925,714 جنيه .

الجنيه الدهب والسبائك

• أونصة 31.10 جرام من بى تى سى

• سبيكة BTC : 65215 جنيه .

• سبيكة بى تى سي 100جرام : 208895 جنيهًا.

• سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام: 41940 جنيهًا.

• سبيكة بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام: 10585 جنيهًا.

• نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 7345 جنيهًا.

• جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 14685 جنيهًا.

• جنيه إسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 14735 جنيهًا.

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