الجمعة 24 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس الأسعار التي سجلتها منذ عدة أيام، حيث تراجع سعر الذهب عيار ٢١ إلى  ١٦٨٥جنيهًا، بعد أن تجاوز مستوى ١٧٠٠ جنيه، لعدة أسابيع.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية مع الارتفاع المستمر لسعر الدولار مقابل الجنيه حتى تجاوزت لعدة شهور مستوى ١٨٠٠ جنيه، ثم بدأت في التراجع.

وتعرض «الدستور» في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 24-2-2023.

سعر الذهب اليوم

الذهب عيار 24:  بيع 1,914 جنيه، و  الشراء 1,926 جنيه .

الذهب عيار 22: بيع 1,755 جنيه ، و للشراء 1,765 جنيه .

الذهب عيار 21: بيع 1,675 جنيه ، و للشراء 1,685 جنيه .

الذهب عيار 18: بيع 1,436 جنيه ، وللشراء 1,444 جنيه.

الذهب عيار 14: بيع 1,117  جنيه ، وللشراء 1,123 جنيه .

الذهب عيار 12: بيع 957 جنيه ، وللشراء 963 جنيه.

تقرير: انضباط سوق صرف الدولار ساهم في هدوء حركة الذهب

رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة يلتقي رئيس أوزبكستان

الأونصة: بيع 59,534  جنيه ، وللشراء 59,890 جنيه .

الجنيه الذهب :  بيع 13,400 جنيه ، وللشراء 13,480 جنيه .

الكيلو الذهب :  بيع 1,914,286 جنيه ، وللشراء 1,925,714 جنيه .

الجنيه الدهب والسبائك

• أونصة 31.10 جرام من بى تى سى
• سبيكة BTC : 65215 جنيه .

• سبيكة بى تى سي 100جرام : 208895 جنيهًا.
• سبيكة بى تى سي وزن 20 جرام: 41940 جنيهًا.

• سبيكة بى تى سي عيار 24 وزن 5 جرام: 10585 جنيهًا.

• نصف جنيه ذهب بى تى سى عيار 21: 7345 جنيهًا.

• جنيه بى تى سي ذهب عيار21: 14685 جنيهًا.

• جنيه إسلامى من بي تي سي "ما شاء الله" : 14735 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

مساعد وزيرة التضامن: 11مليون مواطن يستفيد من منظومة المعاشات الاجتماعية

رابط الاستعلام عن زيادة المعاشات وقيمة الزيادة في شهر مارس 2023

txt

رؤية تحليلية حول تطورات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية

الذهب الجنيه الدهب سبيكة الذهب عيار ٢١ الذهب عيار 18

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 24-2-2023 فى مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 24-2-2023

ارتفاع تدريجي للحرارة .. حالة الطقس اليوم الجمعة 24-2-2023

جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-2-2023

زلزال بقوة 4 ريختر يهز شمال مصر

تقرير أمريكى: مصر على رأس قائمة الوجهات السياحية الأكثر شعبية ورواجا فى العالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «١-٢»

منى رجب

أزمة مسلسل ترفضه الأسر المصرية

محمد العسيري

جنينة مجدى يعقوب

ماجد حبته

الأزمة الأوكرانية.. فاتت سنة!

خالد حريب

كل عام وعادل إمام بألف خير

محمد عبدالعزيز

ومن التنمر ما قتل !

د هند جاد

توكيل حصرى من السماء

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

وزير خارجية بريطانيا: ملتزمون بالتعاون مع مصر لاحتواء التوتر بين فلسطين وإسرائيل

بحثا التوتر بين فلسطين وإسرائيل.. وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من نظيره البريطانى

إسرائيل تشكر سلطنة عمان على فتح مجالها الجوى أمام الطيران الإسرائيلى