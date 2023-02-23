محافظ الوادى الجديد يستقبل ضيوف احتفالية «يوم الوفاء» (صور)

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ونائبه الدكتورة حنان مجدي، اليوم الخميس، لفيفا من المحافظين ونواب الشعب ووكلاء الوزارة السابقين وذويهم؛ للمُشاركة باحتفالية "يوم الوفاء" التي أقامتها المحافظة لتكريم قياداتها التنفيذية السابقة، تقديرًا وعرفانًا لجهود العطاء خلال السنوات الماضية.

وضم الوفد كلا من اللواء طارق مهدي، واللواء جمال إمبابي، واللواء محمود خليفة محافظي الوادي الجديد السابقين، وعددا من أبناء المحافظين الراحلين ومنهم اللواء أحمد وصفي، والمستشار ياسر التلاوي، والدكتور ماجد نجم، واللواء أشرف شاش سكرتير عام المحافظة السابق، واللواء خالد ضرعام نجل الشهيد طلعت ضرغام سكرتير عام المحافظة السابق، والدكتور محمد خليل عضو مجلس النواب الأسبق.

وقام الوفد في مستهل زيارتهم للمحافظة، بتفقّد مجمع المصالح الحكومية المميكن شمال مدينة الخارجة، الذي يعد النموذج الأول من نوعه على مستوى الجمهورية الذي يُحاكي العاصمة الإدارية الجديدة ويرتبط بها، كما اطلع الوفد على تجربة إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة، مُشيدين بخطوات المحافظة الرائدة في مجالات التنمية المُختلفة.