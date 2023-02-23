الخميس 23 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

«دورته الأولى».. مهرجان السينما العربية يحتفي بمسيرة «الزعيم» ويكرم الفنانة بوسي

النجم عادل إمام
النجم عادل إمام

عقد صباح اليوم مؤتمر صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الدورة الاولى من مهرجان السينما العربية، الذي تنظمه مؤسسة «إبداع» للثقافة والفنون بالمساهمة مع عدد مؤسسات أخرى سياسية وثقافية، ويترأس هذا المهرجان الكاتب الصحفي أيمن الحكيم، وذلك بحضور رئيسة شرف المهرجان الفنانة القديرة لبنى عبدالعزيز والمخرجة إيناس الدغيدي رئيس لجنة التحكيم، ومدير التصوير السينمائي الدكتور سمير فرج رئيس مؤسسة إبداع للثقافة والفنون، والذي سوف يتم انعقادها في مدينة شرم الشيخ يوم 29 إبريل المقبل.

تفاصيل مهرجان السينما العربية

كشف الكاتب الصحفي أيمن الحكيم رئيس مهرجان السينما العربية، عن تفاصيل دورته الأولى التي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ، أبريل المُقبل، بحضور صُناعه وأبرز المُشاركين فيه، أبرزهم الفنانة لبنى عبد العزيز، رئيس شرف المهرجان، والمخرجة إيناس الدغيدي، رئيس لجنة التحكيم.

تكريم الفنانة بوسي

تشهد الدورة الأولى من مهرجان السينما العربية، تكريم الفنانة بوسي، تكريم الفنانة القديرة بوسي، لأنها بدأت حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها، وقدمت العديد من الأدوار المهمة طوال مسيرتها الفنية، باعتبارها تجربة سينمائية لم تأخذ حظها من الاهتمام، وسيتم عرض فيلمًا تسجيليًا على هامش التكريم.

الاحتفال بالنجم عادل إمام

بمناسبة مرور 60 عامًا على مسيرته الفنية، يحتفي مهرجان السينما العربية، بالزعيم عادل إمام، ومن المُفترض مُشاركة عدد كبير من صُناع الفن الذين شاركوا مسيرته، كما سيقام معرض صور نادرة له على هامش الاحتفالية التي يستحقها باعتباره نجم عربي بارز.

رئيس لجنة تحكيم الأفلام 

تترأس المخرجة إيناس الدغيدي، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، بالدورة الأولى من مهرجان السينما العربية وبعضوية كل من مدير التصوير سامح سليم، وعميد المعهد العالي للسينما الدكتور محسن التوني، والروائي إبراهيم عبد المجيد، والمخرجة والمنتجة الإماراتية الشيخة إليازية بنت نهيان آل نهيان، سفيرة الجامعة العربية للثقافة.

مهرجان السينما العربية إبداع أيمن الحكيم لبنى عبد العزيز إيناس الدغيدي عادل امام بوسى الجامعة العربية للثقافة

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