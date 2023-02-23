هيئة الدواء المصرية تشارك في مؤتمر تطوير صناعة الدواء بمصر

شاركت هيئة الدواء المصرية في مؤتمر توطين وتطوير صناعة الدواء فى مصر الذي ينظمه المركز القومي للبحوث بالتعاون مع كلية الطب والصيدلة بإنجلترا التابعة لكلية الأطباء الملكية، وجمعية الشرق الأوسط لمتخصصي الطب الصيدلي، وذلك تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة الدواء المصرية.

وشهد المؤتمر حضور لفيف من أعضاء الطب الدوائي في إنجلترا، وكليات الطب المصرية، وشركات صناعة المستحضرات الطبية، ومنظمات البحوث الطبية التعاقدية، والداعمين لتطوير صناعة الدواء في مصر.

واستعرضت د. رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية للتطوير الفني وتنمية القدرات، خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، أهمية التجارب السريرية وتطوير الأدوية، مؤكدة أن ذلك الأمر يقدم مساهمة كبيرة فيما يخص تطوير النظام الصحي لأي دولة، وهو ما يترتب عليه العديد من الفوائد الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

أضافت أن وجود مستحضرات دوائية جديدة ومبتكرة سيضع مصر على خريطة سوق الدواء العالمية؛ لأنه استثمار مستدام يتوافق مع الهدف الاستراتيجي المصري في جعل مصر المركز الأفريقي الرئيسي لتوريد المستحضرات الدوائية، وأوضحت أن ما قدمته هيئة الدواء من جهد كبير فيما يخص دعم وبناء قدرات الكوادر البشرية؛ أدى إلى اعتماد منظمة الصحة العالمية لما تقوم به الهيئة من إجراءات في مجال الإشراف على التجارب السريرية.

واستعرضت نجاح الهيئة في توفير المستحضرات الطبية الاستراتيجية والمهمة، وحصولها على مستوى الاعتماد المتقدم من منظمة الصحة العالمية في مجال اللقاحات، وتوجهها نحو دعن الاستثمار، والعمل على توطين وتعميق توطين المستحضرات الطبية التي تساهم في تدعيم قوة السوق المصري، وتنمية الصادرات المصرية، وضمان نفاذ مستحضراتها الطبية للأسواق المجاورة.