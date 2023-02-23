إدارة الكوارث التركية: زلزال جديد بقوة 5 درجات يضرب أنطاكيا

قالت إدارة الكوارث التركية إن تركيا تعرضت لهزة أرضية جديدة بقوة 5 درجات ضربت أنطاكيا قرب الحدود مع سوريا، حسبما قالت قناة العربية نيوز.

وذلك مع بدء توقف جهود البحث والإنقاذ تدريجيًا عن ناجين مدفونين جراء زلزال 6 فبراير في تركيا، وتحركت فرق لإزالة أكوام الأنقاض.

بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في محافظتي كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وهتاي، إحدى أكثر المحافظات تضررًا.

وأعلنت تركيا عن تضرر حوالي 105794 مبنى وأغلبها تحتاج إلى الهدم.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أمس الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد في 6 فبراير الجاري إلى 43556 قتيلًا.

ونقلت وكالة رويترز الاخبارية عن صويلو قوله "مقتل 43 ألفًا و556 مواطنًا في الزلزال".