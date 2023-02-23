جامعة عين شمس تطلق مهرجان ثقافات الشعوب بمشاركة ممثلي 31 دولة

افتتح الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، اليوم، يرافقه الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات “مهرجان ثقافات الشعوب”، والذي ينظمه قطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، بمشاركة اتحاد طلاب الجامعة وأسرة من أجل مصر المركزية، تحت إشراف الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذى للقطاع، والدكتور شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

وشهد انطلاق المهرجان سفراء السعودية، ليبيا، إندونيسيا، بنجلاديش، والهند، وعدد من المستشارين الثقافيين وممثلي السفارات، وعمداء ووكلاء ومديري المراكز وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ورحب الأستاذ الدكتور محمود المتيني بالضيوف، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس يدرس بها حوالي ١٠ آلاف طالب وطالبة وافدين من ٧٧ دولة، ما يدل على جودة التعليم المقدم بالجامعة على مستوى المرحلة الجامعية الأولي والدراسات العليا في التعليم والبحث العلمى والابتكار والإبداع.

وأضاف المتيني أن مهرجان ثقافات الشعوب هذا العام يشارك فيه طلاب من ٣١ دولة، مقدما الشكر لكافة القائمين على المهرجان والذين أسهموا في خروجه بشكل مشرف في ظل إقبال كبير من طلاب الجامعة، وخص بالشكر قطاع التعاون الدولي، مثنياً على الجهد الذي بذلته الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين في هذا الصدد.

وأكد رئيس الجامعة أن مثل هذا الفعاليات تحقق التناغم والتلاحم وتبادل الثقافات والرؤي بين الثقافات المختلفة وتقبل الآخر إلى أقصى حد.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الاندماج بين الطلاب أمر في غاية الأهمية، ما دفع إدارة الجامعة الحالية إلى دمج الوافدين في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجامعة، وأصبحت ملتقيات الوافدين تجمع كافة طلاب الجامعة، ما خلق اندماج بينهم وبين أقرانهم من الجنسيات المختلفة في الدراسة والأنشطة.

وأعرب سعود عن فخره بوجود دارسين من جنسيات مختلفة في جامعة عين شمس، جامعة الخمس نجوم وفقا لتصنيف qs، مؤكدا أن مصر كانت دائما أرضاً لالتقاء جميع الثقافات، وتمثل نموذجاً حياً للتعايش الكامل في كافة الأنشطة الطلابية والدراسية بين طلاب مصر وال،ـ٧٧ جنسية في تناغم رائع.

في كلمتها، أكدت الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة والمشرف على المهرجان، أن المهرجان يأتى فى إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة، مؤكدة على التقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة شيرويت الأحمدي، مدير إدارة الوافدين، أن فعاليات هذا العام تشهد لأول مرة إطلاق "باسبور جامعة عين شمس"، والذي يمكن المشاركين فى المهرجان من المرور علي المعارض والدخول في مسابقة بهدايا رمزية تقدمها الجامعة، كما أنه لأول مرة تتضمن الفاعليات إمكانية التقاط صورة ذاتية تذكارية مجانية خلفيتها قصر الزعفران Photo Poses.

وتضمنت الفعاليات طابور عرض أعلام ومعرض للدول المشاركة نظمه الطلاب من مصر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، ليبيا، موريتانيا، عمان، فلسطين، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، الإمارات، اليمن، مالي، نيجيريا، السنغال، جنوب السودان، تنزانيا ،بنجلاديش، الصين، الهند، اليابان، كازاخستان، كوريا، ماليزيا، بوليفيا، بنما، إسبانيا، فنزويلا.

كما تم التقاط صورة تذكارية جماعية للحضور، وتقديم عروض فنية للجاليات المختلفة، ومسابقات ثقافية ،كذلك تم توزيع شهادات التكريم علي عدد من الوافدين المتفوقين، وتكريم الأساتذة المشاركين في ترجمة وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.