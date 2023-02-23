الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تتابع تنفيذ الزراعات التعاقدية وتدقيق مساحات القمح

القمح
القمح

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بالقيام بجولة إلى محافظة دمياط لمتابعة تنفيذ قرارات الدولة الخاصه بالزراعة التعاقديه وتدقيق مساحات القمح ومراجعة السجلات على أرض الواقع ومتابعة المحاصيل الشتوية. 

وشملت الزيارة المرور على الزراعات القائمة بنواحي تفتيش أول وميت أبوغالب، كما تم مراجعة سجلات القمح ومقارنتها بالحصر على الطبيعة. 

وأكد يوسف أن أسعار الزراعة التعاقدية للأربعة محاصيل: 

-الذرة الأصفر 9.5 ألف جنيه للطن 
-الذرة البيضاء ٩ آلاف جنيه للطن 
-فول الصويا ١٨ ألف جنيه للطن
-عباد الشمس ١٥ ألف جنية للطن

وقال يوسف إن الدولة ملتزمة بأسعار ضمان حتى لو انخفضت الأسعار العالمية، أما في حالة ارتفاعها فسيكون الشراء بأسعار البورصة وقت البيع، طالما في صالح الفلاح، مؤكدا أن هيئة السلع التموينية هي المنوطة بالتعاقد والشراء من المزارعين.

وتابع أن سعر القمح ١٢٥٠ جنية للأردب، وهو ضمان وليس نهائيًا، والحكومة ملتزمة به حتى لو انخفضت أسعاره العالمية، وحال ارتفاعها فستشتري الحكومة القمح بالأسعار العالمية، ويستفيد الفلاح بالزيادة.

‏وأكد رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات الزراعية بوزارة الزراعهة، على أهمية المرور على الزراعات الشتوية، مشددا على ضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني والتواصل المستمر مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم.

الزراعة تتابع تنفيذ الزراعات التعاقدية وتدقيق مساحات القمح على

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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