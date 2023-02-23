باقة برامج ومسلسلات متنوعة.. «WATCH IT» تعلن عن أعمالها الحصرية فى رمضان

أعلنت منصة «WATCH IT» عن العروض المقرر عرضها على منصتها خلال أيام شهر رمضان المبارك، وتتضمن عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية المميزة لكبار فناني العالم العربي، بالإضافة إلى عدد من البرامج الدينية والترفيهية التي تعرض خلال أيام الشهر الفضيل.

وكشف مقطع فيديو بثته المنصة عبر حسابها على موقع فيسبوك، عن الأعمال التي ستقدمها المنصة، ومن ضمنها ثلاثة أعمال أصلية بشكل حصري.

"كشف مستعجل"

مسلسل "كشف مستعجل" بطولة محمد عبدالرحمن، ومصطفى ‏‏خاطر، والبطولة النسائية لهنادي مهنا، وإلهام وجدي، كما يشارك في البطولة، محمد ‏‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، ‏‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج "‏k ‎‎media‏" كريم أبوذكري.

"الكبير أوي 7"

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

"العمدة"

مسلسل "العمدة" بطولة النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، بيومى فؤاد، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، منذر رياحنة، عصام السقا، جورى بكر، طارق النهرى، مجدى بدر، أحمد فهيم، أحمد عبدالله، لمى كتكت، إحسان الترك وآخرين، والعمل تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

"الكتيبة 101"

عمر يوسف وآسر ياسين، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، ميرنا نور الدين، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود، محمود حجازي، الطفل منذر مهران، وعدد كبير من ضيوف الشرف، وتأليف إياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج سينرجى.

"سوق الكانتو"

بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبدالوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامى، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجي.

"علاقة مشروعة"

بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى، وإخراج خالد مرعى، وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

"تحت الوصاية"

بطولة منى زكي، دياب، نهى عابدين، أحمد خالد صالح، رشدى الشامى، على الطيب، مها نصار، خالد كمال، ثراء جبيل، محمد عبدالعظيم، أحمد عبدالحميد وعدد آخر من الفنانين، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج ميديا هب سعدى - جوهر.

"ضرب نار"

بطولة أحمد العوضي، ياسمين عبدالعزيز، سهير المرشدي، ماجد المصري، تامر مجدي، وهدى الأتربي، إيمان السيد، بدرية طلبة، تامر نبيل، أحمد عبدالله محمود، تيسير عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين، تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج مصطفى فكري.

"جت سليمة"

تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.

"حضرة العمدة"

بطولة روبي بسمة، سميحة أيوب، لطفى لبيب، صلاح عبدالله وأحمد بدير، دينا، ومحمد محمود عبدالعزيز، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وأحمد بدير، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، وتأليف إبراهيم عيسى، وإخراج عادل أديب، ومن إنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

"عملة نادرة"

تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبو رية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزي العدل، وهشام عاشور، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

"1000 حمدالله على السلامة"

تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ويشارك في بطولته شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوى، سماء إبراهيم ومطرب المهرجانات عنبة في أول تجربة تمثيلية له، إضافة إلى عدد من الفنانين الشباب.

"سرة الباتع"

أحمد فهمي، أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفي، حسين فهمي، عمروعبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقى، نجلاء بدر، منه فضالي، أحمد عبدالعزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم، دراما تاريخية للمخرج خالد يوسف.

"مذكرات زوج"

تأليف أحمد بهجت، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، وهو من بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نور خالد النبوي.

"جميلة"

بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، والفنانة يسرا اللوزى وعبير صبرى، أحمد وفيق، هانى عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامى، رحاب حسين.

وعدد من البرامج الترفيهية والدينية وهي "شيف بالبيت 2"، ديسكفري، الصفارة، رسالة الإمام.

