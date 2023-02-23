الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يثمن جهود المشاركة المجتمعية لـ«البترول» لدعم احتياجات المحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قدّم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، الشكر والتقدير لجهود المشاركة المجتمعية لوزارة البترول برئاسة المهندس طارق الملا، وزير البترول، والتعاون المستمر مع محافظة مطروح في دعم احتياجات المحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، مع المهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس شركة "خالدة" للبترول، والمهندس جريج دانيال، المدير الأجنبي للشركة، ووفد الشركة بحضور الدكتور سالم مبروك، القائم بأعمال مدير الشئون الصحية بمطروح، والدكتور إبراهيم حرب، مدير مركز القلب، والدكتور صبري شعبان، مدير مستشفى مطروح العام، والدكتورة هالة عبدالله، مدير مستشفى الأطفال، والدكتور محمد مصطفى، مدير مستشفى النساء والتوليد، ومحمد إبراهيم، مراقب الحسابات بالمحافظة. 

وأهدت شركة خالدة للبترول، عدد جهاز إيكو للقلب و4 جهاز مونيتور وجهاز تحليل كيماء دم.

وأكد مدير شركة "خالدة" على حرص وزارة البترول على قيامها بدورها ومشاركتها المجتمعية مع تشكيل لجنة خدمة مجتمعية برئاسة وزير البترول، مشيرًا إلى ما تحظى به محافظة مطروح من اهتمام من الشركة والعمل على الإسراع في أوجه التعاون ودعم احتياجات أهلها كحق لأهالي مطروح والمساهمة في توفير مزيد من احتياجاتهم ومطالبهم مع ما تمثله مطروح من نسبة كبيرة من مواقع عمل الشركة بمصر.

كما قدم محافظ مطروح، الشكر للجهود الإنسانية الفاعلة من شركة خالدة للبترول وتعاونها مع المحافظة لتوفير وتقديم مزيد من الخدمات للمواطنين وأهالي مطروح في عدد من المجالات بما يعود بالنفع العام على المواطنين. 

ووجه محافظ مطروح للدكتور مبروك سالم، بتوزيع الأجهزة وفقًا لطبيعتها وتخصصات المستشفى التى سيتم دعمها بالأجهزة، مع الإسراع في تركيبها وتشغيلها والتأكيد على المتابعة والصيانة للعمل على تحسين جودة الخدمات الطبية والعلاجية لأهالي مطروح وزائريها والتيسير عليهم.

وفي نهاية اللقاء أهدى محافظ مطروح درع المحافظة لرئيس شركة خالدة للبترول والمدير الأجنبي تقديرًا لجهود وتعاون شركة خالدة للبترول مع المحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
أهالي مطروح الخدمات الطبية والعلاجية المهندس طارق الملا وزير البترول المشاركة المجتمعية محافظ مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

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