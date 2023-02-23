الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الثلاثاء.. وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك في ملتقى الهناجر الثقافي

ملتقى الهناجر
ملتقى الهناجر

ينظم قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي، الذي يأتي هذا الشهر تحت عنوان "وثيقة الأخوة الإنسانية والعيش المشترك" في السابعة من مساء يوم الثلاثاء 28 فبراير الجاري، بمركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادي سرور.

يتحدث في الملتقى، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأورثوذكسي، الأستاذ الدكتور شحاتة غريب أستاذ القانون ونائب رئيس جامعة أسيوط سابقا، الدكتورة منى الحديدي أستاذة الإعلام جامعة القاهرة، الأستاذة الدكتورة منى الحديدي أستاذة علم الإجتماع جامعة حلوان.

وتدير الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى، كما يتخلل برنامج الملتقى باقة من الفقرات الغنائية المتنوعة يقدمها فرقة "ماهر ورباب الغنائية" .

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قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال ملتقي الهناجر الثقافي الفنان شادي سرور الدكتور نظير عياد

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وائل لطفي

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