حبس أب وأم قيدا ابنتهما حتى الموت بسوهاج

قررت النيابة العامة تجديد حبس عامل وزوجته ربة منزل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بسبب تقييدهما ابنتهما في غرفة نومها بمنزلهما، ومنعهما الطعام والشراب عنها لمدة ثلاثة أيام حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

بداية أحداث الواقعة عندما لقيت ربة منزل، مصرعها؛ إثر تقييدها ومنع الطعام عنها لمدة ثلاثة أيام من قبل والديها؛ لرغبتها في ترك المنزل، حيث إنها مُطلقة منذ 4 أشهر، ووضعت طفلها منذ 20 يومًا، وخافا على سمعتها؛ لذلك منعاها من الخروج بطريقتهما الخاصة، بمنزلهما.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من مستشفى البلينا المركزي، مفادها وصول ربة منزل- مطلقة- وتُقيم دائرة المركز، جثة هامدة.

وبالانتقال وبسؤال والدها، عامل، ووالدتها، ربة منزل، ويقيمان بذات الناحية قررا بأن ابنتهما المذكورة مطلقة منذ أربعة أشهر وتقيم طرفهما بالمنزل، وأضافا بأنها كانت حاملا ووضعت منذ حوالي 20 يوماً بمسكنهما وأن الطفل بحالة جيدة، وقيدوها منذ ثلاثة أيام ومنعا عنها الطعام؛ بسبب رغبتها في ترك المنزل، واعتيادها على ذلك إلا أنها شعرت بحالة إعياء وقاما بنقلها للمستشفى إلا أنها توفيت في الطريق.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.