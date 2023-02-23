حبس عاطل يمارس الدجل للنصب على المواطنين بالإسكندرية

قررت نيابة اللبان بالإسكندرية، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالنصب على المواطنين وإنشاء صفحة على موقع التواصل "فيسبوك"، يوهم من خلالها المواطنين بأنه له القدرة على السحر والدجل نظير مبلغ مالي، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الهاتف المحمول لفحص الرسائل المتواجدة عليه.

تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، يفيد بورود معلومات سرية برصد صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال السحر والدجل نظير مبلغ مالي.

- نتائج التحريات

تم إجراء التحريات وتحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها وتبين أنه عنصر إجرامي "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه والقي القبض عليه حال تواجده بدائرة قسم شرطة اللبان بمديرية أمن الإسكندرية، وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول "محمل عليه الرسائل والمحادثات الخاصة بترتيب اللقاءات مع المجنى عليهم، وعدد من الأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة.

بمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بطريقة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.