أسعار الأرز الأبيض والشعير لدى تجار الجملة اليوم الخميس 23 فبراير

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن أسعار الأرز في السوق المحلي المصري خصوصا بعد الارتفاعات المتتالية وقد بدأت الأسعار بالفعل في الانخفاض، حيث شهدت أسعار الأرز للجملة، اليوم الخميس، 23-2-2023، اختلافات واضحة في القيمة الشرائية في السوق المحلي المصري؛ حيث انخفضت أسعار الأرز الشعير، فيما استقرت أسعار الأرز الأبيض بنوعيه، إذ استقرت سعر الأرز الأبيض كسر 5% وكسر 3%، فيما تراجعت أسعار الأرز الشعير بنوعيه «الأرز عريض الحبة» و«الأرز رفيع الحبة» بمقدار يتراوح بين 400 : 500 جنيه.

أسعار الأرز للجملة اليوم

شهد «الأرز عريض الحبة»، انخفاضًا بمقدار 400 جنيه؛ ليصل سعر الطن إلى 14,600 جنيه.

وهبطت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»؛ ليبلغ سعر الطن 14,200 جنيه، بدلاً من 14,700 جنيه، أي بمقدار هبوط 500 جنيه للطن.

واستقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» في السوق المحلي، اليوم الخميس ، لتسجل 22,300 جنيه للطن.

كما استقرت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»؛ ليسجل سعر الطن في السوق لدى تجار الجملة 21,400 جنيه.

أسعار الأرز في السوق العالمي

انخفضت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال بداية التداولات الصباحية في بورصة شيكاغو التجارية؛ إذ تراجع عقد مارس 2023، عند 16.995 دولار للقنطار، بمقدار تراجع 0.030 دولار، أي بنسبة 0.18%.

وانخفضت عقود مايو 2023، بنسبة 0.06%؛ ليسجل 17.210 دولار للقنطار، بانخفاض 0.010 دولار.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية قيامها ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 50 ألف طن أرز أبيض مستورد.

وأعلنت أن لدينا أيضا اكتفاء ذاتى من الأرز المزروع محليا، أما عن الأرز التموينى فحجم الاحتياطى منه يكفى 3 أشهر، وجارٍ تنظيم تعاقدات الأرز المستورد حتى نهاية العام لمواجهة المغالين والمتحكمين فى أسعار الأرز المحلى، وكما أكدت وزارة التموين.

فقد تم الإعلان عن ممارسة لاستيراد أرز أبيض تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10 فى المائة بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية لتصل خلال الفترة من 20 مارس حتى 5 إبريل المقبلين، أو من 2 إبريل حتى 16 إبريل، أو من 17 إبريل حتى 4 مايو، أو من 5 مايو حتى 20 مايو بحد أدنى 25 ألف طن بزيادة أو نقص 10 فى المائة حسب رغبة المشترى وبتسهيلات موردين 180 يوماً.