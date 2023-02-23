«الاتحاد الزراعي» يخاطب «الزراعة» لتحفيز المزارعين على توريد الأرز

أكد ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، أنه تم مخاطلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بوضع ضوابط وحوافز بوقت كافي قبل الزراعة لتشجيع توريد الأرز من المزارعين، وأن تقوم الجمعية العامة للأرز والحبوب بدورها الفعال في مباشرة نشاطها وتواصلها مع اعضاءها من التعاونيات لتوريد وتسويق الأرز وتسليمه للجهات المختصة بوزارة التموين للحد من حلقات التسويق التي تؤدي لارتفاع الأسعار في الأسواق.

وقال حمادة، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة تحديد سعر ضمان مناسب لشراء محصول القمح من المزارعين والحصول على هامش ربح مناسب ايضا وتجهيز التمويل اللازم لتسويق محصول القمح وسداد مستحقات الموردين فورا وتجهيز عدد كافي من أماكن التسويق والتخزين من الشون، وكذلك استعداد المطاحن والصوامع لاستقبال كافة الكميات التي ينتجها مزارعي محصول القمح في جميع المحافظات والتنبية على لجان استلام القمح التيسير على المزارعين ويكون لهم الأولوية عن التجار في استلام المحصول، والعمل على توفير وسائل نقل القمح لأماكن التسويق.

وأكد حمادة أنه تم مخاطبة المسئولين عن إنتاج التقاوي بانتهاء التقاوي عالية الإنتاجية للذرة الرفيعة والشامية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد وكذلك مخاطبة المسئولين بالوزارة بتوفير المبيدات اللازمة لمكافحة سوسة النخيل لما لها من أضرار على محصول البلح وذلك لتوفير الإنتاج للاستهلاك المحلي والتصدير للخارج لتوفير العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، أنه تم مخاطبة وزارة الزراعة ومجلس المحاصيل السكرية وشركات السكر لحثهم على رفع أسعار المحاصيل السكرية حتى تتماشى مع مستلزمات الإنتاج وتحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين، وتوفير حصة من تفل البنجر لجمعيات البنجر على مستوى الجمهورية لتقوم بتوزيعها على المزارعين كعلف للماشية وذلك لزيادة انتاج الثروة الحيوان ة واللحوم والالبان وكذلك زيادة المقررات السمادية للمحاصيل السكرية من 2 إلى 4 شكائر، وذلك لزيادة الإنتاج للفدان وتحقيق هامش ربح لمزارعي القصب والبنجر.

وطالب ممدوح حمادة، وزارة الزراعة، بالعمل على ضرورة ضبط الأسواق وزيادة الرقابة على مخازن الأعلاف لحل مشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف وكذلك زيادة إنتاج الماشية للنهوض بالثروة الحيوانية.