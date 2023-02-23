وفاة الفنان عاطف سعيد بعد صراع مع المرض

توفي الفنان عاطف سعيد، اليوم الخميس، بعد أزمة صحية أخيرة ألمّت به، ولم يتم الكشف عن مكان الجنازة بالتحديد.

وأعلن الحساب الرسمي على «فيسبوك» للفنان الراحل عن أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العصر، دون الإشارة إلى عنوان المسجد المقرر أن يشيع منه الجثمان.

يعد الفنان عاطف سعيد، الذي وافته المنية اليوم، من أبرز الممثلين في الأدوار الثانوية، فشارك في «أستاذ ورئيس قسم، يا رجال العالم اتحدوا، حارة الطبلاوي، حديث الصباح والمساء، للثروة حسابات أخرى، سوق الخضار، الجزيرة، عسكر في المعسكر»، وآخر ظهور درامي له عام 2020 من خلال مسلسل «القمر آخر الدنيا» مع بشرى.

وكانت آخر مشاركة للفنان الراحل له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ نحو 4 أيام حيث اكتفى بكتابة كلمة «يا رب».