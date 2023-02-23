الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وفاة الفنان عاطف سعيد بعد صراع مع المرض

عاطف سعيد
عاطف سعيد

توفي الفنان عاطف سعيد، اليوم الخميس، بعد أزمة صحية أخيرة ألمّت به، ولم يتم الكشف عن مكان الجنازة بالتحديد.

وأعلن الحساب الرسمي على «فيسبوك» للفنان الراحل عن أن صلاة الجنازة ستكون عقب صلاة العصر، دون الإشارة إلى عنوان المسجد المقرر أن يشيع منه الجثمان.

يعد الفنان عاطف سعيد، الذي وافته المنية اليوم، من أبرز الممثلين في الأدوار الثانوية، فشارك في «أستاذ ورئيس قسم، يا رجال العالم اتحدوا، حارة الطبلاوي، حديث الصباح والمساء، للثروة حسابات أخرى، سوق الخضار، الجزيرة، عسكر في المعسكر»، وآخر ظهور درامي له عام 2020 من خلال مسلسل «القمر آخر الدنيا» مع بشرى.

وكانت آخر مشاركة للفنان الراحل له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منذ نحو 4 أيام حيث اكتفى بكتابة كلمة «يا رب».

القمر آخر الدنيا الكشف الكشف عن ألم الفنان الق القم القمر المر

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

معيط: الأنظمة الضريبية الرقمية تساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضى الله»

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الخميس 23 فبراير 2023 والبيض في بورصة الدواجن

مصرع 3 بانقلاب سيارة ملاكي على طريق أسيوط الغربي

أسعار أعلاف الدواجن وفول الصويا والذرة الصفراء اليوم الخميس 23 فبراير 2023

مصرع سائق وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة أعلى الطريق الإقليمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم