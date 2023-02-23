الأسهم الأوروبية تفتح مرتفعة إثر توقعات بارتفاع مبيعات شركات صناعة الرقائق

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع، اليوم الخميس، إذ صعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد توقعات بزيادة مبيعات شركة أشباه الموصلات الأمريكية "إنفيديا".

وارتفعت أسهم شركات إيه.إس.إم إنترناشونال وبي.إي لأشباه الموصلات، وأيكسترون ما بين 1.6 و3.2 بالمئة، مما أدى إلى تعزيز قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.9%، وتوقعت شركة إنفيديا إيرادات في الربع الأول أعلى من تقديرات وول ستريت أمس الأربعاء، مشيرة إلى إقبال قوي على استخدام رقائقها في خدمات الذكاء الاصطناعي.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة، بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش، بعد تراجع لجلستين متتاليتين بفعل مخاوف من رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لفترة أطول.

وأظهر محضر أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الصادر أمس الأربعاء، أن جميع صناع السياسة تقريبا يؤيدون قرار إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن التضخم سيحدد الزيادات الإضافية المطلوبة في أسعار الفائدة.

- ارتفاع أسعار الذهب

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في الدولار إلا أن احتمالات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول حد من مكاسب المعدن الأصفر.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1830.90 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0708 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1839.60 دولار للأوقية.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط من التضخم إذ أنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الذي لا يُدر عائدا.