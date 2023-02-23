الخميس 23 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» ببولاق الدكرور

محاكمة
محاكمة

تستكمل  الدائرة الـ12 بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم  الخميس، محاكمة المتهمين بقتل الطفلة «جنى» بمنطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة للصرف الصحي بمركز كرداسة.

وأحالت النيابة العامة القضية المقيدة برقم 1299 سنة 2021 مركز كرداسة، والمتهم فيها كل من "م.ف" 20 سنة طالب (محبوس)، و"م.ع" 16 سنة (محبوس)، و"م. ع" 28 سنة، عامل، و"ع.ف" 23 سنة، عامل (محبوس)، إلى محكمة الجنايات.

واتهمت النيابة المتهمين الأول والثاني بقتل الطفلة "جنى.ع" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، حيث أعدا رباطا، وحددا مسكنا في عقار يقطن به المتهم الأول لارتكاب الواقعة، وما أن شاهدا الطفلة أثناء عودتها لمنزلها حتى استدرجاها إلى داخل المسكن، بعدها لف المتهم الأول الرباط من خلفها حول العنق واعتصره بيديه حتى لفظت الطفلة أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة.

والمتهمان الثالث والرابع علما بوقوع الجريمة الأولى، وأعانا المتهمين الأول والثانى على الفرار من العدالة، بارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي وعدم الإبلاغ.

محكمة جنايات الجيزة الطفلة جنى سبق الإصرار والترصد محكمة الجنايات

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وائل لطفي

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