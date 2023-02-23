إصابة 5 في تصادم «ميكروباص وتوكتوك» بسوهاج

وقع حادث تصادم على الطريق بين سيارة ميكروباص و"توكتوك"، على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج ناحية قرية إقصاص دائرة مركز المراغة شمالي محافظة سوهاج.

نتج عن التصادم إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي أسيوط سوهاج بين سيارة ميكروباص ومركبة "توكتوك" ووجود مصابين، و تم رفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين للمستشفى.