الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

حالة الطقس
حالة الطقس

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسًا باردًا فى الصباح، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي أن الصقيع يتكون على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم 

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10.

الطقس اليوم الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية امطار درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

قادمة من أوروبا.. وصول 7 رحلات طيران دولية لمرسى علم اليوم

الإحصاء: 19.1% ارتفاعًا فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 11 شهرًا

«عبدالغفار» و«آمنة» يشكران الرئيس السيسى لدعمه ملف القضية السكانية وتحسين خدمات الصحة

«التموين» تفحص عروض شركات توريد زيت الطعام لطرحه على البطاقات

وكيل «صحة مطروح» يتفقد سير العمل بمركز رعاية الأمومة والطفولة

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول العنب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقب عملية نابلس.. سيناريوهات التصعيد بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم