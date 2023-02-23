الأرصاد: الطقس اليوم معتدل نهارًا.. بارد ليلًا على أغلب الأنحاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس طقسًا باردًا فى الصباح، معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلًا للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء، دافئًا على جنوب الصعيد، باردًا ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلي أن الصقيع يتكون على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، والتعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بالدفء خلال ساعات النهار، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 12، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 08، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 10.