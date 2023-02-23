قادمة من أوروبا.. وصول 7 رحلات طيران دولية لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 7 رحلات طيران من بين 97 رحلة طيران دولية يستقبلها المطار على مدار الأسبوع الجاري.

وأوضحت جداول التشغيل بمطار مرسى علم وصول رحلتين من إيطاليا، ورحلتين من سويسرا، ورحلة داخلية، وأخرى من التشيك وكذلك رحلة من هولندا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية تجاه الوافدين فور وصولهم أرض المطار.

واستقبل مطار مرسى علم الدولى، أمس الأربعاء، 8 رحلات طيران من أصل 97 رحلة طيران دولية تصل إلى المطار حتى يوم الجمعة المقبل، حيث يتم تسهيل إجراءات للاستمتاع بالإجازة على شواطئ البحر الأحمر.

وتبين من جداول الوصول وصول 5 رحلات من المانيا ورحلتين من التشيك ورحلتين من إيطاليا، حيث يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية والوقائية، والتسهيلات اللازمة للسائحين لضمان قضائهم إجازة ممتعة في مرسى علم.