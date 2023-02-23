متسابقة للجنة تحكيم «الدوم»: الفن التشكيلى يوصل رسالته للجمهور

أبهرت المتسابقة ندي محسن، من السويس لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة اغتراب.

وعلقت علي اللوحة قائلة:" بتعبر عن انفعالات مباشرة على الورق والألوان بسمع نغمات ترد علي بعضها".

وعقبت تريزا أنطوان:"عجبني الشغل والألوان حلوة".

وعقبت المتسابقة عقب خروجها من مسرح "الدوم":" الدوم فرصة حلوة الفن التشكيلي يوصل رسالته للجمهور".

ندى محسن

ندى محسن

ندى محسن

"الدوم"

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية ""DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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