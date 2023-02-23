الخميس 23 فبراير 2023
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توك شو

تحكيم «الدوم» لمتسابقة منحوتة العودة بالزمن: «اشتغلى بالطين»

مي السيد
مي السيد

أبهرت المتسابقة مي السيد، من الغربية لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة منحوتة العودة بالزمن.

وقالت إن اللوحة عبارة عن بورترية كاريكاتير.

بينما علقت الدكتور أشرف رضا قائلاً:" لازم تقوي نفسك في البورترية ومتستعمليش خامات مكلفة في الخشب اشتغلي بالطين الأول".

مي السيد

"الدوم"          

بدأت حلقة جديدة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية ""DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

 

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