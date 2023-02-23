«الدوم» يستعرض تاريخ جاذبية سرى فى الفن التشكيلى

استعرض تقرير لبرنامج «الدوم» في فئة الفن التشكيلي، قصة حياة الفنانة التشكيلية جاذبية سري، مؤكدًا أن رسوماتها عبرت العالم كله، حيث قدمت أكثر من 70 معرضًا للوحاتها في أوربا وأمريكي.

وقال التقرير: «الفنانة التشكيلية جاذبية سري ولدت في عائلة اهتمامها الأول هو الفن، وتربت في بيت يجمع بين حب الفن، والأصالة شجعها على دراسة الفن، بعد إلحاح من أعمامها، لتصل موهبتها للشارع».

وأشار التقرير إلى أن الفنانة التشكيلية جاذبية سري استطاعت بموهبتها الكبيرة أن تدرس بذكائها وتفوقها وتحصل على شهادتين في وقت واحد، الأولى في الفنون الجميلة، والثانية بعدها بسنة في تدريس التربية الفنية.

الفنانة التشكيلية جاذبية سري

برنامج الدوم

بدأت حلقة جديدة من برنامج «الدوم» بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC، لبدء المنافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

تشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

اقرأ أيضًا