أرقام محرز.. رياض يكتب التاريخ بهدفه فى شباك لايبزيج بدورى الأبطال

حقق الجزائري رياض محرز جناح مانشستر سيتي الإنجليزي عددًا من الأرقام القياسية بهدفه الذي سجله في شباك لايبزيج الألماني، في دوري أبطال أوروبا.

وسجل محرز هدف مانشستر سيتي الأول في شباك لايبزيج في الدقيقة 27 من المباراة المُقامة بينهما في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. عندما أرسل جاك جيريليش الكرة لـ إلكاي جوندوجان التي قام بتفويتها ببراعة، لتصل لمحرز الذي أسكن الكرة الشباك.

وسجل محرز الهدف رقم 20 في مسيرته ببطولة دوري أبطال أوروبا، والـ 16 له مع امانشستر سيتي في تلك البطولة.

وأصبح رياض محرز خامس لاعب أفريقي فقط يسجل 20 هدفًا على الأقل في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد محمد صلاح وديديه دروجبا وساديو ماني وصامويل إيتو.

محرز أصبح أيضًا ثاني لاعب فقط يسجل 10 أهداف أو أكثر لفريق إنجليزي في دوري أبطال أوروبا بدءًا من الموسم الماضي، عقب محمد صلاح نجم منتخب مصر ولاعب فريق ليفربول.

ورفع رياض محرز رصيده من الأهداف في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي، لـ 7 أهداف، ولا يتفوق عليه فقط في ذلك العدد سوى البلجيكي كيفن دي بروين والأرجنتيني سيرجيو أجويرو (9 أهداف لكل منهما)

وفي الدقيقة 30، نفذ رياض محرز ركلة ركنية من الجهة اليمنى قابلها رودري بالرأس، لكن تسديدته ضلت طريق الشباك.

وأرسل برناردو سيلفا الكرة لـ جاك جيريليش في الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، لكن تسديدته علت العارضة في الدقيقة 36.

وتُنقل مباراة مانشستر سيتي ولايبزيج في دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1 إتش دي

تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، فشهد قيادة النرويجي إيرلينج هالاند لخط الهجوم.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - مانويل أكانجي - ناثان آكي

خط الوسط: رودري - برناندو سيلفا - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: رياض محرز - جاك جيريليش - إيرلينج هالاند.

ويغيب عن مانشستر سيتي في مباراة اليوم، البلجيكي كيفن دي بروين، الإسباني إيمريك لابورت، والإنجليزي جون ستونز.

ويتطلع مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل قطع خطوة ناحية التأهل للدور ربع النهائي ومواصلة رحلته لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، بينما يأمل لايبزيج في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية وتأجيل حسم التأهل لمباراة الإياب، على أمل تحقيق المفاجأة وإقصاء الستيسنز من البطولة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم حذرًا من مفاجأت الدقائق الأخيرة، خاصة بعدما سقط في فخ التعادل أمام فريق نوتنجهام فوريست بالجولة الماضية من الدوري الانجليزي في الدقائق الأخيرة، ما سيجعله راغبًا في إنهاء المباراة مبكرًا وتسجيل أكثر من هدف.

ويملك مانشستر سيتي رقمًا إيجابيًا قبل مباراة اليوم، إذ أنه خسر مباراة واحدة فقط من آخر 17 مباراة لعبها ضد الأندية الألمانية في دوري أبطال أوروبا، وعلى الرغم من أن هزيمتهم الوحيدة في تلك المباريات كانت أمام لايبزيج إلا أنهم كانوا حسموا تأهلهم بالفعل من المجموعات بالموسم الماضي.

ويتسلح مانشستر سيتي في مباراة اليوم بمهاجمه النرويجي إرلينج هالاند، والذي يسعى لمواصلة هز الشباك من أجل الدخول بقوة في المنافسة على صدارة هدافي البطولة والتي يفصله عنها هدفين فقط.

ويدير المباراة تحكيميًا الهولندي سردار جوزوبويوك، ويعاونه كلًا من إروين زينسترا، وجوهان بالدير.

فيما يقود بول فان بوكيل تقنية الفيديو، ويعاون دينيس هيجلر.