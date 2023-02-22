الخميس 23 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا لأكثر من 50000

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

كشفت وسائل إعلام عن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، حيث تتجاوز الـ50000، وفق قناة العربية. 

وذلك مع بدء توقف جهود البحث والإنقاذ تدريجيًا عن ناجين مدفونين جراء زلزال 6 فبراير في تركيا، وتحركت فرق لإزالة أكوام الأنقاض. 

بينما لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في محافظتي كهرمان مرعش، مركز الزلزال، وهتاي، إحدى أكثر المحافظات تضررًا.

وأعلنت تركيا عن تضرر حوالي 105794 مبنى وأغلبها تحتاج إلى الهدم.

انتشار الزلازل 

علّق الدكتور نجيب أبوكركي، أستاذ علم الزلازل بالجامعة الأردنية، على انتشار الزلازال وتداعياتها بعد زلزال الـ6 من فبراير في تركيا وسوريا.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إن الهزات الأرضية لن تصل قوتها إلى الزلزال الأول الذي ضرب تركيا وسوريا.

وأضاف أن معهد الزلازل التركي، أكد أن هناك زلزالًا بقوة 4.5 درجة ضرب ديار بكر جنوب البلاد، مؤخرًا بعد زلزال 6 فبراير المدمر الأخير، موضحًا أن الزلزال الأخير الذي ضرب تركيا الإثنين الماضي كان يشكل مركز نشاط جديدًا، وليس هزة ارتدادية.

وأشار إلى أن الزلزال الأخير مختلف لأنه ليس على نفس الصدع لزلزال الـ6 من فبراير، موضحًا أن العدد الهائل من الهزات الأرضية الذي يتجاوز 7200 هزة خلف العديد من الإصابات والكوارث.

موجة من الزلازل ضربت عددًا من الدول من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى عدد من العواصف التي اجتاحت عددًا من البلدان وهي عاصفة أوتو التي ضربت أسكتلندا وبريطانيا، وتسببت في انهيار بعض المباني، وشعر المواطنون من مختلف أنحاء العالم بالذعر والخوف الشديد من حدوث تسونامي جديد، وإن وقع كيف يمكن اكتشاف هذا والنجاة منه؟.

حصيلة ضحايا تركيا وسوريا تجاوز زلزال

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

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