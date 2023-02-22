الخميس 23 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

«المالية» تنجح في طرح أول صك إسلامي سيادي في تاريخ مصر (إنفوجراف)

وزارة المالية
وزارة المالية

نجحت وزارة المالية فى طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات

وشهد الإصدار إقبالًا ملحوظًا وتقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، بطلبات شراء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإصدار جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى جودة نوعية المستثمرين التى شهدها الطرح المتمثلة فى مدير الأصول وصناديق التقاعد وصناديق التأمين والاستثمار والبنوك، الذين يتميزون باحتفاظهم بالاستثمارات على المدى الطويل بما يكون له اثر إيجابي فى الحد من تذبذبات الأسعار.

 

inbound2526259430522331225
inbound2526259430522331225

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

«الأزهر» يدين العدوان الصهيونى الإرهابى الهمجى على «نابلس» الفلسطينية

الأقل منذ 4 سنوات.. مرشحو «نوبل للسلام» في 2023

بعد إصابة نهلة رمضان.. عميد علاج طبيعى يكشف أسباب الضمور العضلى

بالأسماء.. إصابة 18 سيدة فى انقلاب ميكروباص بصحراوى المنيا

وفاة رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق أحمد قريع

جدول صرف معاشات شهر مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(الوثائقية).. السلاحُ الذى كانت تفتقده مصر.. وطلقةٌ لا تزال غائبة!

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

الشيكل يسجل أكبر خسارة عالمية أمام الدولار.. هل يستمر تراجع العملة الإسرائيلية؟

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى