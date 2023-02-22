الأربعاء 22 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء|مرتضى منصور: الدوري لم يُحسم بعد وتأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان»

لا يفوتك هذا المساء
لا يفوتك هذا المساء

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

 

مرتضى منصور: الدورى لم يُحسم بعد وسننافس على اللقب حتى النهاية

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء أزمة ناديه مع اتحاد الكرة وقيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

 

ووافق اتحاد الكرة على قيد ثلاثي الزمالك: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بعد دفع النادي جزءا من مديونيته المستحقة للجبلاية.

https://www.dostor.org/4320000

 

محافظ الغربية يناقش مع وفد «الري» المشاريع المستقبلية على الأراضي غير المستغلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات من أجل الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات من أجل الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

https://www.dostor.org/4319989

سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد أهمية نتائج زيارة ميرضيائييف لمصر

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف أهمية نتائج الزيارة التاريخية الأولي لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف لمصر حيث إنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة ودعم التعاون الثنائي في مجالات عديدة، مشيدًا بالترحيب الحار الذي حظي به رئيس ميرضيائيف لدى استقباله في قصر الاتحادية.

 

https://www.dostor.org/4320025

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء،  تاجيل جلسات محاكمة المتهمين بتعذيب ولاء سعيد مصطفى زايد في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان" لجلسة 19 مارس لاستكمال المرافعة. 

https://www.dostor.org/4319972

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 خلال التعاملات المسائية

يستعرض «الدستور» سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، مقابل العملة المحلية خلال التعاملات المسائية بالبنوك المصرية، حيث شهد استقرارًا، ليبلغ نحو 32.53 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

 

https://www.dostor.org/4319959

 

 

يفوتك المساء هذا يفوتك هذا المساء نشرة اخبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل هناك مؤامرة وراء رفع الأسعار؟

الأكثر قراءة

مدير منظومة الشكاوى الحكومية: مرتبطون إلكترونيًا بأكثر من 3323 جهة لفحص بلاغات المواطنين والرد عليها

6 سنوات خلف القضبان.. العناية الإلهية تُنقذ «كريمة» من حبل المشنقة (فيديو)

وزير الري يبحث فى كينيا التكيف مع التغيرات المناخية

أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق: مبادرة تطوير الريف المصرى تستهدف تحسين معيشة ملايين المواطنين

مصرع شاب على يد زوج والدته فى الوراق

غدًا.. «محلية النواب» تناقش محافظ القليوبية فى ملفات الرصف والتعويضات وتبطين الترع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «٢»

ماجد حبته

البنك الدولى والتنمية المحلية

جمال-أسعد

الزلازل.. والإنسان

عبد الرحيم طايع

أطفالنا.. وأجدادهم الفراعنة

صفوت البياضي

الخالق الأعظم لخليقة عظيمة‎

إبراهيم داود

وقفة مع علاء الديب

حسين دعسة

روسيا تعلق مشاركتها فى معاهدة الأسلحة النووية مع الولايات المتحدة.. خطورة وخطأ؟

ماجد حبته

أرض المصانع.. أرض المزارع

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

«الخارجية الفلسطينية» تدين بناء 1000 وحدة استيطانية جنوب بيت لحم

فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لمواجهة العدوان الإسرائيلى

السعودية تدين اقتحام قوات الاحتلال لـ«نابلس» الفلسطينية