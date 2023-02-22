لا يفوتك هذا المساء|مرتضى منصور: الدوري لم يُحسم بعد وتأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان»

شهدت الساعات القليلة الماضية، زخمًا في الأخبار تنوعت بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية، نرصد موجزها لكم في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

مرتضى منصور: الدورى لم يُحسم بعد وسننافس على اللقب حتى النهاية

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء أزمة ناديه مع اتحاد الكرة وقيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

ووافق اتحاد الكرة على قيد ثلاثي الزمالك: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بعد دفع النادي جزءا من مديونيته المستحقة للجبلاية.

https://www.dostor.org/4320000

محافظ الغربية يناقش مع وفد «الري» المشاريع المستقبلية على الأراضي غير المستغلة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات من أجل الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات من أجل الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

https://www.dostor.org/4319989

سفير أوزبكستان بالقاهرة يؤكد أهمية نتائج زيارة ميرضيائييف لمصر

أكد سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كيليتشيف أهمية نتائج الزيارة التاريخية الأولي لرئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف لمصر حيث إنه اتفق مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على العمل على رفع مستوى العلاقات إلى شراكة شاملة ودعم التعاون الثنائي في مجالات عديدة، مشيدًا بالترحيب الحار الذي حظي به رئيس ميرضيائيف لدى استقباله في قصر الاتحادية.

https://www.dostor.org/4320025

تأجيل محاكمة المتهمين بتعذيب «صيدلى حلوان» لـ 19 مارس

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، تاجيل جلسات محاكمة المتهمين بتعذيب ولاء سعيد مصطفى زايد في الواقعة الشهيرة إعلاميًا بـ"صيدلي حلوان" لجلسة 19 مارس لاستكمال المرافعة.

https://www.dostor.org/4319972

سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023 خلال التعاملات المسائية

يستعرض «الدستور» سعر اليورو اليوم الأربعاء 22 فبراير 2023، مقابل العملة المحلية خلال التعاملات المسائية بالبنوك المصرية، حيث شهد استقرارًا، ليبلغ نحو 32.53 جنيه للشراء، و32.64 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

https://www.dostor.org/4319959