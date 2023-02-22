الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية يناقش مع وفد «الري» المشاريع المستقبلية على الأراضي غير المستغلة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على حرص المحافظة للتعاون مع كافة الوزارات والهيئات من أجل الاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة، لإقامة مشروعات تنموية لخدمة أبناء المحافظة.

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جاء ذلك خلال استقباله وفد وزارة الري برئاسة الدكتور خالد وصيف مساعد الوزير للاستثمار والشركات، المهندس محمود عنان رئيس قطاع الأملاك بالوزارة ،المهندسة أمل حامد رئيس الإدارة المركزية للري بالغربية والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة.

وخلال اللقاء تم مناقشة بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الري والموارد المائية ومحافظة الغربية، للاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة والتابعة لوزارة الري والمنتشرة في أرجاء المحافظة.

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جاء ذلك بحضور  ياسر العوضي رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية، وعبد اللطيف عطية رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية وسالم عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية.

محافظ الغربية يناقش مع وفد وزارة الري المشاريع المستقبلية على الأراضي غير المستغلة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إقامة مشروعات تنموية إقامة مشروعات المستشار القانوني الوزارات والهيئات الموارد المائية

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