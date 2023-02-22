الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

مرتضى منصور: الدورى لم يُحسم بعد وسننافس على اللقب حتى النهاية

مرتضى منصور
مرتضى منصور

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتهاء أزمة ناديه مع اتحاد الكرة وقيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة.

ووافق اتحاد الكرة على قيد ثلاثي الزمالك: ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة بعد دفع النادي جزءا من مديونيته المستحقة للجبلاية.

قال مرتضى في مقطع فيديو على يوتيوب:"تواجدت في اتحاد الكرة اليوم بسبب بعض الأمور المالية للتأكد من وجود رصيد بالبنك للشيك الذي أصدرناه وحدث ذلك بالفعل واستلمنا الكارنيه الخاص بهم واللاعبون الثلاثة سيسافرون مع الزمالك للقاء الترجي".

أضاف "أقول للجماهير كل شخص له دور، هذه الأزمة الصعبة أنهاها أمير مرتضى رفقة بعض الإداريين في الزمالك وانتهت الأزمة للأبد، البعض يقول لقد لعبنا مباراتين أو ثلاثة ربما كان تعرض أي منهم لإصابة في الرباط الصليبي ولم يكن ليلعب مجددا".

وتابع "في النهاية هذه الأزمة أثبتت أننا كنا أصحاب الحق وهذا درس أن تظل خلف حقك حتى تحصل عليه، والحق انتصر بالصبر والهدوء".

وعن المنافسة على لقب الدوري، أكد أن البطولة لم تُحسم بعد وما زال المشوار طويلا، مطالبا جماهير الزمالك بعدم الإحباط".

واستمر "فقدنا بعض النقاط وعلينا تعويضها في الدور الثاني وسنحاول المنافسة على اللقب حتى النهاية".

مرتضى منصور الدورى المصرى الزمالك ناصر منسي شبانة واحمد بلحاج و ناصر منسى

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