الأربعاء 22 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الشوط الأول: تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

منتخب الشباب
منتخب الشباب

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر ونيجيريا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية للشباب بالتعادل السلبي.

وتعادل منتخب الفراعنة للشباب مع موزمبيق في الجولة الأولى بدون أهداف، بينما خسر الفريق النيجيري أمام السنغال بهدف دون رد.

واستهل المنتخب الوطني المباراة بقوة وأرسل خالد عوض تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء قابلها كريم الدبيس بتسديدة من على القائم الثاني وارتدت من جسد أحد المدافعين.

في الدقيقة 15 محمد حمدي أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وشتتها دفاع نيجيريا من على القائم الأول، ركلة ركنية ثانية لمنتخب مصر من جهة اليمين.

في الدقيقة 19 محمد حمدي سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة 31 رأفت خليل استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء وسدد الكرة ومرت بجوار القائم الأيسر لخارج الملعب.

أخطر هجمات الشوط الأول كانت في الدقيقة 35 عن طريق رأفت خليل الذي استلم الكرة على يمين داخل منطقة الجزاء وتوغل بمهارة داخل المنطقة ثم سدد الكرة لتمر خارج الملعب بعيدة عن المرمى.

محمد حمدي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء ولكن مرت بدون خطورة على المرمى لخارج الملعب.

منتخب مصر للشباب منتخب نيجيريا بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب تعادل سلبي

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