رئيس جهاز السادات يتفقد محطات صرف والمياه بالمدينة (صور)

أجرى أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة السادات جولة تفقدية، مساء الأربعاء؛ لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها للمحطات المختلفة (صرف أو مياه المولدات الكهربائية) بالمناطق والأحياء السكنية والصناعية بالمدينة وكان يرافقه خلال الجولة نواب رئيس الجهاز والمهندسين التنفيذين للمشروعات.

وتفقد رئيس الجهاز، اليوم أعمال تنفيذ محطة فصل الصرف الصناعى عن الآدمى بطاقة إنتاجية 25 ألف متر مكعب لكل يوم والتى تقوم برفع ناتج الصرف الصناعي للمصانع، كما وجه رئيس بضرورة رفع المخلفات الناتجة من المشروع بشارع طلعت حرب وإعادة الشئ إلى أصله لتيسسر حركة المواطنين.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة السادات أعمال محطة رفع صرف الصناعات الثقيلة (العبد) بطاقة 100 ألف متر مكعب كل يوم والمسؤولة عن رفع منطقة الصناعات الثقيلة ص6، ص7، ص8 والتأكيد على استمرارية الحالة الفنية للمحطة وعمل المولدات الكهربائية بحالة جيدة، لضمان استمرارية العمل.

كما شملت جولة التفقدية زيارة محطة رفع المياة المعالجة ثلاثيا التي تعمل بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 ألف متر مكعب كل يوم لرى المسطحات الخضراء بالمدينة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال واستلام المشروع.

كما شملت الجولة التفقدية تنفيذ أعمال خط الإنحدار لمناطق الامتداد السكنى قطر 1400 مم بطول 10 كم الناقل لمياة الصرف الآدمى من مناطق الامتداد السكنى، مشددًا على سرعة الأعمال وإعادة الشئ لأصله مع تطوير بيارة الاستقبال لمحطة الرفع الحلزونية.

كما تابع رئيس الجهاز تنفيذ أعمال محطة رفع مياه الصرف الآدمى بطاقة 50 ألف متر مكعب يوم مرحلة أولى لنقل الصرف الآدمى للمحطة المعالجة الميكانيكية، مشيدًا بالحالة الفنية للمحطة، مؤكدًا استمرارية الحالة الفنية الجيدة، إضافة إلى تفقد أعمال تطهير رفع مخلفات الأحواض لبرك الأكسدة.

وشدد رئيس جهاز السادات على ضرورة التأكيد على مدى جاهزية المولدات داخل المحطات واستعداداتها للتشغيل بالمناطق.